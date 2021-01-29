Правоохоронці Рівненщини затримали злочинне угруповання [ Редактировать ]
На Рівненщині судитимуть 22 членів злочинного угруповання. Під виглядом реабілітації вони впродовж року силоміць утримували і катували майже півтори сотні нарко- і алкозалежних у шести центрах. Правоохоронці звільнили їх торік у травні. Організатором бізнесу виявився виходець із Луганщини.
На сьогодні слідство встановило 26 потерпілих, за перебування яких зловмисники отримали 380 тисяч гривень.
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