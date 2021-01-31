Джо Байден взяв під контроль вакцинацію від коронавірусу [ Редактировать ]
Джо Байден активно взявся за справи, але поки що за внутрішні. Найхарактерніше: тепер і в Америці в громадському транспорті носіння масок обов'язкове. Федеральна влада бере під свій контроль і вакцинацію - за часів Трампа щепленням опікувались, скоріш, губернатори штатів. Скасував Байден і деякі принципові рішення Трампа.
Наприклад, зупинив будівництво стіни на кордоні з Мексикою та нафтопроводу з Канади. Переглянув трампівські заборони для мігрантів. Взагалі оце і демонструє найкраще, чим відрізнятиметься новий президент від попереднього.
Для Байдена немає такого завдання, яке зачіпає інтереси американців і яке можна було би пустити на самотік, як часто бувало з Трампом. Але, ще раз підкреслю, це у внутрішній політиці.
А що в зовнішній? Що очікувати нам від такої Америки? Байден наразі не дуже активно контактує з іноземними лідерами. Говорив із прем'єрами Канади і Великої Британії, канцлеркою Меркель і президентом Макроном.
Відповів на дзвінок і Володимира Путіна - Америка та Росія продовжили дію однієї з важливих угод про скорочення стратегічних озброєнь. І у цій розмові - Байден відверто сказав Путіну, що підтримуватиме суверенітет України.
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