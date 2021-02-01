На Кіровоградщині суд другий рік не можа покарати вбивцю жінки [ Редактировать ]
На Кіровоградщині родичі загиблої двадцяти дворічної жінки понад два роки не можуть дочекатися справедливого вироку для її кривдника. Злочин стався у листопаді 2018 року: чоловік напідпитку облив бензином та підпалив свою дружину. Жінка від отриманих опіків померла в лікарні.
Суд над чоловіком досі триває і краю ніяк не видно. Чому? З'ясовували наші кореспонденти.
Під стінами суду у Знам'янці, що на Кіровоградщині, з десяток людей. У руках портрети загиблої двадцятидворічної Алли Мацібори та плакати з вимогою справедливого вироку. Тут стоять рідні загиблої жінки - суд над кривдником триває більше двох років.
Інна Тильна, сестра загиблої Алли Мацібори:
Вже людини два роки немає, а справа ще досі длиться, дитина в неї залишилась два вже чотири рочки і вона жде всьо время маму свою, а він. Я не можу балакать вибачте.
Ця страшна трагедія трапилась у листопаді 2018 року в селі Цибулеве, Знам'янського району. Алла через інтернет познайомилася з чоловіком. Він переїхав до неї в село, одружились, а через два місяці спільного життя чоловік напідпитку у гаражі облив дружину бензином та підпалив. Від отриманих опіків жінка померла в лікарні.
Наталя Киценко, мама загиблої Алли Мацібори:
Я зайшла вона стоїть у дядька через дорогу, вся вже обгорівша, я як глянула я спочатку подумала, що він її побив і порвав на ній одуже, коли я вже підійшла блище глянула вона вся обгорівша і вона сказала він облив мене бензином і запалив. Відублося із-за того, що він прийшов із роботи на підпитку і вона начала його лаяти, що прийшов він на підпитку.
Обвинувачений у смерті дружини - сорока дворічний Володимир Мацібора своєї провини - не визнає.
Володимир Мацібора, обвинувачений в смерті Алли Мацібори:
Ви вважаєте себе винним? - Ні! Це хай мчсники об'ясняють, чому загорілась.
Розгляд цієї моторошної справи триває у Знам'янському суді вже понад два роки, і навіть не наближається до свого завершення. Чому так довго у суді пояснюють так.
Тетяна Хоренженко, речниця Знам'янського міськрайонного суду:
Справа в тому, що змінився склад суду, та суддя, яка була головуюча по даній справі, пішла у відставку подала і за правилами законодавства розгляд справи відбувається спочатку, знову допит свідків, знову дослідження доказів, тобто все спочатку.
Наразі в суді відбувається повторний допит свідків, зокрема, й рідних загиблої. Родичі жінки говорять: судовий процес перетворився для них на катівню. І вимагають якнайшвидше покарати зловмисника найвищою мірою - пожиттєвим ув'язненням.
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На Кіровоградщині родичі загиблої двадцяти дворічної жінки понад два роки не можуть дочекатися справедливого вироку для її кривдника
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