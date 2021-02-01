На Фіджі обрушився тропічний циклон "Ана" із зливами та ураганним вітром. Щонайменше одна людина загинула - 49 річний чоловік потонув. Іще четверо рибалок та дитина - зникли безвісти. Подекуди швидкість вітру сягала 140 кілометрів за годину.

Внаслідок злив кілька великих річок вийшли з берегів. Затоплено чимало районів. Зачепило і столицю острівної держави - Суві. По всій країні закрили школи. Більш як 10 тисяч людей були змушені залишити свої домівки і перебратися до евакуаційних центрів.