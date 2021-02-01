Український продукт номер один - хліб - знову подорожчає. Так само зростуть у ціні й усі інші хлібопекарські вироби. Коли і наскільки? Та що спричинило черговий стрибок? - розкаже Олена Логінова.

Той, що всьому голова. І без чого не обходиться жоден обід. Буханцями хліба - завжди рахували купівельну спроможність. Бо цей продукт - і найпопулярніший, і найдоступніший. Та схоже, все може змінитися!

Іван Томич, голова Спілки українського селянства:

Ціна хліба подорожчає вересень - до вересня у межах 40%. А тепер це буде відбуватись безумовно поетапно.

Якою ж буде ціна на першому етапі? І коли? Про цінові перспективи та їхні причини, трохи згодом. А поки що про те, скільки ж зараз коштує хліб? Молоді люди - вартості хліба не знають:

- Якщо чесно ні. - Ааа, я знаю, 20 грн. Я тоже покупаю..

Старші покупці - називають із точністю до копійки. Бо саме для них - це продукт номер один!

Це один зі столичних супермаркетів. Хліба тут на будь-який смак. І чорний, і білий, і з висівками. Найдорожчий - власного виробництва. За нього ціни вказують за 100 грамів, певно, щоб не лякати покупців. Бо кілограм коштує від півсотні до сотні.

Звичайний заводський - доступніший. Від 11 грн до 26 грн. Але хитрість - у вазі! 250, 350 - та 500 грамів. Отже, за кіло виходить - щонайменше 40 гривень! І вже навесні ціна збільшиться на 10-15%! У чому причина?

Іван Томич, голова Спілки українського селянства:

Минулого року у нас пшениця 3 клас у нас складала 4200 - 4300 грн. А на сьогодні вона складає 9200-9300 грн. Це є половина хлібини - вартості вже. А тепер друга частина газ, електрика, мінімальна заробітна плата, ціни на пальне.

Наскільки по пекарях ударили комунальні тарифи, нам розповідають в одній із київських пекарень. Тут саме кипить робота - місять тісто на булочки. Відкрилися нещодавно, хваляться, що вже завоювали свого покупця. Але з острахом чекають на платіжки за електрику.

Олена Бральчук, власниця пекарні:

Чому? Тому що у нас і так електроенергія була дорога, тому що ми платимо як підприємство, а не як прості громадяни. Враховуючи що у нас пічка, тістомістка, холодильне обладнання - це все працює від електроенергії до половини нашої орендної плати, ще зверху - це ми платимо за електроенергію.

І це ще не все. Бо всі хлібні інгредієнти - теж здорожчали як на дріжджах!

Олена Бральчук, власниця пекарні:

Звичайно ми вимушені піднімати ціни, але розуміємо також що, якщо ми піднімемо їх там на 15-20% ми відразу втратимо наших клієнтів. Тому діємо якось точково - піднімаємо на 1-2 грн і на деяких продуктах.

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То чому ж подорожчає борошно? Олексій займається фермерством тут, на Кіровоградщині, майже тридцять років. Має півтисячі гектарів землі, вирощує пшеницю та соняшник. Чоловік скаржиться: і врожаю торік не було через посуху, і ціни на все ростуть.

Олексій Цокалов, фермер:

Добрива піднялись, засоби захисту росту рослин піднялося, все піднялося в ціні, і пшениця піднялась, ну добриво, коли я два місяці назад я купляв було 9тисяч - 8400, а зараз 11 тисяч, це 30-33% якщо порахувати.

І найбільша біда, каже фермер, у тому, що вони залежні від кредитів. Немає врожаю - платити треба все одно. Банки - на поступки не йдуть, а держава - не допомагає!

Олексій Цокалов, фермер:

Ти продаєш, бо банки будуть ходити за тобою, даже не ходити, а вимагати погаси кредити, то в цьому є якась залежність, бо немає обігових коштів, щоб перебиться.

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А що в цій ситуації могла б зробити влада, аби не допустити зростання цін на хліб?

Іван Томич, голова Спілки українського селянства:

Вжити уряду заходів, щодо закупівлі тоді ще набагато по нижчий ціні пшениці продовольчої у держрезерв аграрний фонд у місцеві регіональні запаси, мінімум 10-15% за рахунок таких механізмів можна було стримати ціни на хліб, муку, хлібобулочні вироби - прогавили.

Тож платити доведеться українцям. І вже в лютому на хлібних полицях магазинів з'являться нові цінники. Вищі - на 2-3 гривні. Для початку.