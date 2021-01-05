В начале 2021 года был опубликован план развития американского штата Массачусетс. В "Дорожной карте декарбонизации до 2050 года" штат официально отказывается от автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, которые уже начали уступать электрическим.

Согласно новому амбициозному плану, местные власти начинают программу по увеличению доли владельцев электромобилей и сокращению выбросов. Таким образом в 2035 году будет запрещена продажа новых автомобилей с бензиновыми двигателями. Однако эта политика не будет распространяться на продажу подержанных автомобилей.

Таким образом Массачусетс стал вторым штатом после Калифорнии, в котором утвердили подобный запрет.

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Поскольку продажа подержанных автомобилей будет освобождена от этих правил, то в 2035 году и позже местные жители смогут получить подержанный бензиновый автомобиль у любого дилера или частного владельца.

Электромобили в США набирают популярность

Тем не менее, это правило наверняка доставит неудобства автопроизводителям, которые планируют продолжать вести бизнес в этих двух штатах. Пока неизвестно, какое влияние эти правила окажут на транспортную отрасль в целом.

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Если другие штаты последуют примеру Калифорнии и Массачусетса (скажем, большая часть США), этого может быть достаточно, чтобы вынудить автопроизводителей прекратить производство автомобилей с бензиновым двигателем в стране и полностью перейти на электромоторы.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как электромобили Tesla научились избегать смертельной опасности. Также ранее Германия призывала Европу запретить бензиновые и дизельные автомобили.

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