Погода в Украине: сурок Тимка дал прогноз на весну [ Редактировать ]
Во вторник, 2 февраля, традиционно отмечается День сурка. В этот день, основываясь на поведении грызуна, составляют прогноз на весну.
Сегодня в Харьковской области степной сурок Тимка не увидел своей тени, когда его достали из домика. По словам его хозяйки, это предрекает раннюю весну.
"Весна у нас будет ранняя, но это не значит, что через неделю-две, а надо немножко подождать. Через шесть недель будет тепло", - истолковала предсказания сурка его хозяйка Надежда Токарная.
Сурок живет на биологической станции Харьковского национального университета Каразина в селе Гайдары Змиевского района Харьковской области. На биостанции ХНУ День сурка отмечают с 2004 года. Нынешний сурок - уже третий, которого используют для предсказания наступления весны.
Сурка также попросили посоветовать лучший, по его мнению, способ уберечься от COVID-19. Перед ним поставили пустую емкость с надписью "вакцина", спортивные снаряды, которые символизируют занятия спортом, фрукты, сало с чесноком, космический аппарат с надписью "на Марс" и игрушечного "Ждуна" с надписью "выдержка". Тимка сначала побежал к спортивным снарядам, а затем к "Ждуну".
Ранее мы писали о том, что обязательно нужно сделать в День сурка.
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