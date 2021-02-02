Компанія SpaceX до кінця року здійснить перший комерційний політ у космос. Стати одним із перших пасажирів уже зголосився американський мільярдер Джаред Ісаакман - гендиректор платіжної системи "Шіфт Фор".

Він також придбав квитки для ще трьох інших учасників - їхні імена поки невідомі. Перед польотом екіпаж пройде поглиблене навчання та тренування. На навколоземній орбіті корабель пробуде кілька днів і зрештою приземлиться біля узбережжя Флориди.