Московський суд відправив Навального за ґрати [ Редактировать ]
Три з половиною роки в'язниці. Московський суд відправив за ґрати Олексія Навального. Судді скасували умовний термін, який політику дали ще в 2014 нібито за шахрайство. І замінили його на покарання в колонії загального режиму.
Підстава - Навальний порушував умови випробувального терміну. Не відмічався в поліції, поки лікувався в Німеччині після отруєння. Опозиціонер вирок суду назвав свавіллям. А команда Навального - закликала прихильників виходити на вулиці.
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