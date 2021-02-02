Три з половиною роки в'язниці. Московський суд відправив за ґрати Олексія Навального. Судді скасували умовний термін, який політику дали ще в 2014 нібито за шахрайство. І замінили його на покарання в колонії загального режиму.

Підстава - Навальний порушував умови випробувального терміну. Не відмічався в поліції, поки лікувався в Німеччині після отруєння. Опозиціонер вирок суду назвав свавіллям. А команда Навального - закликала прихильників виходити на вулиці.