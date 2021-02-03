Він пережив два голодомори і пройшов другу світову війну

Він пережив два голодомори і пройшов другу світову війну. Найстарший ветеран Сосницького району, що на Чернігівщині відзначив свій ювілейний, сотий день народження. Привітати дідуся з'їхалися родичі з усієї України. На святі побував і наш кореспондент Тарас Пилипець.

Дідові Івану односельці дають не більше вісімдесяти років. Він самостійно гуляє, одягається та читає газети. А ще - посміхається - на всі 32. Справжній вік старенького видає хіба що погляд. За своє сторічне життя дідусь бачив усяке - пройшов другу світову війну та пережив два голодомори. Піджак його весь увішаний нагородами.

Оце 13 там - я в 13 армії був все время, дак то ветеран 13 армії..

Про війну говорити не любить. Розповідає стисло, без велемовності, з притаманною ветерану скромністю.

Іван Іванович, ювіляр:

- А в скільки років ви на війну пішли ? - Не було 18 років. Я на машине був. В госпіталі возив ранених. із передової.

Привітати ювіляра - з'їхалася уся родина, а вона у дідуся - чималенька. Четверо дітей, 9 онуків і 8 правнуків.

Дідулєчка з днем народження вас. Здоров'я міцного-міцного. - Ми вас любимо і цінуємо.

Усі разом, кажуть рідні, збираються лише на свята. Особливо на зустріч із прадідом чекають дітлахи. Полюбляють вмоститися поруч зі стареньким та годинами слухати його історії.

Я ходив на охоту. Дак я ішов так заєць піднявся тікать я вистрелив. А тут де возмися кабан. Вискочив і тікати. І сам злякався.

Іван Іванович - найстарший учасник війни на увесь Сосницький район. І єдиний у селі Велике Устя.

Надія Кузьменко, голова організації ветеранів Сосницької селищної громади:

Це людина доброї волі, порядний, самий активний.

У чому секрет довголіття дідуся складно відповісти навіть найближчим родичам. Та, на їхню думку, він криється у любові до життя і людей, доброті та сердечності.

Тамара, внучка ювіляра:

Коли ми на нього дивимося, коли він посміхається мені кажеться, це просто та доброта яка живе в родині, яка наповнює людину, от вона і є секретом довголіття.

А сам дідусь Іван впевнений - річ у генетиці. Його дід Тимон прожив 103 роки. Тож мріє побити цей рекорд. І запрошує усіх на свій наступний день народження.