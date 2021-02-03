Війна на Донбасі: снайпер вбив українського військовослужбовця [ Редактировать ]
Український військовослужбовець загинув напередодні на фронті, у нього влучив російський снайпер. Боєць був важко поранений неподалік Шумів. Захиснику було надано медичну допомогу, але врятувати його не вдалося. Загалом минулої доби окупанти вісім разів порушували режим тиші. Гатили також біля Кримського, Південного та Павлополя.
Найманці стріляли з важких мінометів, гранатометів та кулеметів. А поблизу Авдіївки застосували безпілотник, скинули з нього два заряди. Активність дрона-бомбардувальника військові заглушили засобами радіоелектронного захисту.
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