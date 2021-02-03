Известный украинский певец Павел Зибров показал фото без усов. Архивные снимки он опубликовал на своей странице в Instagram.

На снимках Павел позирует вместе с братом. также он рассказал, что его дочь Диана отсканировала и разрисовала черно-белые фотографии после чего они как будто ожили.

Так классно, никогда бы не подумал, что так можно сделать. Такие теплые воспоминания навеяли эти фото.

Артист также посоветовал всем просмотреть свои старые альбомы, в которых есть фотографии из детства, а также снимки молодых родителей, фото с друзьями, с отдыха и т.д.

В эпоху диджитализации очень удобно иметь все под рукой, фото в телефоне и т.д., но какой кайф и эмоции от живых фото! Я думаю вы понимаете меня! Делайте фото и печатайте, это такая память!

Поклонник отметили, что без усов Зиброва просто не узнать.

Ранее мы писали о том, что народный артист Украина Павло Зибров порадовал своих преданных поклонниц.