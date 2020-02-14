Народный артист Украина Павло Зибров порадовал своих преданных поклонниц. В День святого Валентина певец опубликовал поздравление для всех женщин. Публикация появилась в Instagram Зиброва.

Отмечается, что на праздничном ролике певец поздравляет девушек новой песней о любви.

"Праздник всех влюбленных уже вскружил ваши головы! Представьте как мне, художнику, грезящему любовью каждый день, каждую минуту? К женщине, дочери, музыке, вам ... "викохую" музыкальный подарок ко Дню святого Валентина", - написал в описании артист.

Фанатам понравилась новая песня Зиброва, посвященная ко Дню всех влюбленных. Они написали, что композиция просто чудесна.

Ранее сообщалось, что Каменских выпустила новый страстный клип ко Дню святого Валентина.