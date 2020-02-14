"Недолюбили мы": Зибров поразил поклонников [ Редактировать ]
Народный артист Украина Павло Зибров порадовал своих преданных поклонниц. В День святого Валентина певец опубликовал поздравление для всех женщин. Публикация появилась в Instagram Зиброва.
Отмечается, что на праздничном ролике певец поздравляет девушек новой песней о любви.
"Праздник всех влюбленных уже вскружил ваши головы! Представьте как мне, художнику, грезящему любовью каждый день, каждую минуту? К женщине, дочери, музыке, вам ... "викохую" музыкальный подарок ко Дню святого Валентина", - написал в описании артист.
Свято всіх закоханих вже запаморочило ваші голови! Уявіть як мені, митцеві, який марить коханням щодня, щохвилини? До жінки, доньки, музики, вас... Викохую музичний подарунок до дня Святого Валентина❤️❤️❤️ Повна версія вже на #youtube Готові разом зі мною поринути в кохання? #павлозібров #першекохання
Публикация от Павло Зібров (@pavlo_zibrov)
Фанатам понравилась новая песня Зиброва, посвященная ко Дню всех влюбленных. Они написали, что композиция просто чудесна.
Ранее сообщалось, что Каменских выпустила новый страстный клип ко Дню святого Валентина.
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