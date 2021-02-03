В Полтавской области под колесами фуры погиб пешеход (фото) [ Редактировать ]
В среду, 4 февраля, около 4:00 утра вблизи города Хорол в Полтавской области произошло жуткое дорожно-транспортное происшествие (ДТП).
Инцидент случился на автодороге "Киев-Харьков-Довжанский" вблизи города Хорол, сообщает пресс-служба полиции области.
По предварительным данным, 38-летний водитель седельного тягача DAF с полуприцепом допустил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть в неустановленном месте. От полученных телесных повреждений мужчина скончался.
Личность погибшего установлена. Им оказался мужчина 1983 года рождения.
Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины. Обстоятельства ДТП устанавливаются.
Ранее мы писали о том, что в Одессе пешеходы погибли под колесами "пьяного" автомобиля. Против виновника трагедии возбуждено уголовное дело.
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