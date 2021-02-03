В настоящее время следствие по делу продолжается/ фото: Суспильне

Служба безопасности Украины накрыла работу конвертационного центра, который обладал общим оборотом наличных средств на сумму более 5 миллиардов гривен.

Должностные лица от фиктивных субъектов хозяйствования вносили неправдивые сведения в Единый реестр налоговых накладных. В связи с тем, что злоумышленники занимались налоговой "скруткой", они нанесли государству ущерб в особо крупных размерах.

Отмечается, что во время обысков в офисах, жилищах и транспортных средствах нарушителей закона, правоохранители изъяли неучтенные 7 миллионов гривен. К тому же сотрудники СБУ обнаружили 50 фиктивных печатей различных предприятий, документацию, а также электронные носители информации.

Ранее мы писали, что в Украине разоблачили крупнейший в истории конвертационный центр. Чтобы схема работала, махинаторы создали около полутысячи компаний-однодневок, а также получили поддержку чиновников коммерческих банков.

Кроме того, в Днепре ликвидировали конвертационный центр. Во время обысков правоохранители изъяли 220 тысяч гривен и более трех десятков печатей, а также "черную" бухгалтерию.

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