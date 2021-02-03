В среду, 3 февраля, вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что выборы после деоккупации Донбасса могут проходить секторально, если территории будут освобождаться постепенно.

Он отметил, что голосование за органы местной власти сможет состояться через 2-6 лет после деоккупации.

Вице-премьер отметил, что в законопроекте о переходном периоде говорится, что для выборов на освобожденной территории должны сложиться конкретные условия.

Также нужно добиться безопасности, обеспечить доступ к украинским СМИ и конкуренцию политических партий.

Копенгагенский стандарт в сфере выборов невозможно выполнить без деоккупации, демилитаризации, разоружения. Без этого проводить голосование бессмысленно и даже опасно, потому что любое недовольство результатами волеизъявления приведёт к повторной эскалации.

Также он упомянул о том, что выборы могут проходить секторально. То есть, в районе, где уже выполнено условия безопасности - демилитаризация и разоружение.

Выборы в органы местного самоуправления состоятся через два-шесть лет после деоккупации (одновременно с местными выборами по всей стране), чтобы уже местные органы власти занимались жизнедеятельностью этих территорий.

При этом на национальных выборах жители Донбасса смогут голосовать, только зарегистрировавшись как избиратели на территории, где они проводятся.

Ранее Алексей Резников заявлял, что разминирование на Донбассе займет не менее 25 лет.

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