В среду, 3 февраля, Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, согласно которому в стране ужесточат наказание за незаконное выселение из жилья.

За документ проголосовали 330 народных избранника.

В законе прописано, что незаконное выселение наказывается штрафом от 10 тысяч до 15 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (170 тысяч - 255 тысяч гривен) или лишением свободы на срок от трех до шести лет.

Если выселение совершили по предварительному сговору группой лиц или должностное лицо или с применением насилия/с угрозой его применения, это предлагают наказывать штрафом от 15 тысяч до 25 тысяч таких минимумов или лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.

Пока же лицо/лица, которых подозревают в незаконном выселении, в случае доказательства вины получат штраф на сумму до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан или будут лишены свободы на срок до 5 лет.

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