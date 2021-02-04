В Южной Корее прошло необычное свидание. Мужчине организовали свидание с умершей женой, вернее, с ее виртуальной копией. Об этом сообщает The Asianparent.

Организовать такую встречу стало возможным благодаря технологии виртуальной реальности. Трогательную встречу супругам устроил местный телеканал MBC в пределах съемок документального фильма "Я встретил тебя".

Жена 51-летнего Ким Чон Су скончалась 4 года назад после многих лет борьбы с тяжелой болезнью. После ее смерти мужчине пришлось самостоятельно воспитывать пятерых детей.

На создание виртуальной копии женщины специалистам понадобилось полгода. Для максимального сходства голос жены был скомбинирован с голосом актрисы.

Ким Чон Су встретился с копией жены в виртуальном саду, а потом они станцевали в своем доме. С помощью технологии захвата движения виртуальная копия женщины смогла отвечать на прикосновения Ким Чон Су.

Ранее мы писал о том ,что в Мариуполе женщина обокрала кавалера и оставила ему сына.

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