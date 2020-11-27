Мать-кукушку пока так и не нашли Источник: открытые источники

Житель Мариуполя Донецкой области вряд ли забудет романтическое свидание, которое произошло у него в ночь на 27 ноября. Об этом сообщает Патрульная полиция Донецкой области.

39-летний мужчина позвонил в полицию в три часа ночи. Правоохранителям он объяснил, что накануне познакомился с 37-летней женщиной, которая пришла к нему в гости вместе с сыном.

Парочка общалась и распивала алкогольные напитки. Во время свидания женщина умудрилась незаметно украсть деньги у своего поклонника, а затем под каким-то поводом ушла в неизвестном направлении.

Своего 8-летнего сына она "на время" оставила на попечении малознакомого мужчины. Однако так за ним и вернулась.

Патрульные отвезли ребенка домой, но там никого не было. Мальчика передали инспекторам ювенальной превенции для дальнейшего выяснения обстоятельств. Мать-кукушку пока так и не нашли.

Ранее сообщалось, что в Мариуполе уголовник убил беременную любовницу и спрятал ее тело в сливной яме.