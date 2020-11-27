Идеальное свидание: в Мариуполе женщина обокрала кавалера и оставила ему сына (фото) [ Редактировать ]
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Житель Мариуполя Донецкой области вряд ли забудет романтическое свидание, которое произошло у него в ночь на 27 ноября. Об этом сообщает Патрульная полиция Донецкой области.
39-летний мужчина позвонил в полицию в три часа ночи. Правоохранителям он объяснил, что накануне познакомился с 37-летней женщиной, которая пришла к нему в гости вместе с сыном.
Парочка общалась и распивала алкогольные напитки. Во время свидания женщина умудрилась незаметно украсть деньги у своего поклонника, а затем под каким-то поводом ушла в неизвестном направлении.
Своего 8-летнего сына она "на время" оставила на попечении малознакомого мужчины. Однако так за ним и вернулась.
Патрульные отвезли ребенка домой, но там никого не было. Мальчика передали инспекторам ювенальной превенции для дальнейшего выяснения обстоятельств. Мать-кукушку пока так и не нашли.
Ранее сообщалось, что в Мариуполе уголовник убил беременную любовницу и спрятал ее тело в сливной яме.
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