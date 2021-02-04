Безпілотники "бомбититмуть" віддлалені райони Землі вакцинами від коронавірусу [ Редактировать ]
Доставляти вакцини зможуть і безпілотники. Принаймні таке заявляють у німецькому стартапі. Компанія переконує - їхній дрон встановив світовий рекорд, набравши максимальну швидкість - 240 кілометрів на годину.
Тож завдяки цьому здатний рятувати людські життя. Компанія уже має досвід співпраці з UNICEF. Їхній безпілотник доставляв вакцини за лічені хвилини у віддалені села країн Африки та Південно-Східної Азії.
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