В Кривом Роге Днепропетровской области горе-мать довела ребенка до полнейшего истощения. Женщина довела 15-летнюю девочку до такого состояния, что она весила примерно в шесть раз меньше нормы. Об этом сообщает "Первый городской".

Инцидент произошел в ноябре 2020 года. Тогда сотрудники центра по делам детей решили проверить жилище ребенка с врожденной инвалидностью - синдромом Дауна и детским церебральным параличем в тяжелой форме.

Увиденное повергло их в шок. В квартире царила полная антисанитария, не было продуктов питания, а также газа и электричества. Горожанка с инвалидностью лежала на голой кровати без постельного белья.

Соцработники направили девочку к врачам. В итоге оказалось, что вес 15-летнего ребенка составляет чуть больше 8 килограмм при норме 50-60 килограмм в ее возрасте.

Нужно сказать, что девочка жила с безработными 20-летней сестрой и мамой. Работники соцслужбы не хотели лишать женщину родительских прав за невыполнение своих обязанностей и предложили ей написать заявление о направлении младшей дочери в детский специализированный интернат. Однако та категорически отказалась.

В январе 2021 года семью "навестили" представители районной и городской соцслужб, а также другие специалисты - сотрудники ювенальной превенции, полицейские, прокуроры и медики. Фельдшер "скорой" осмотрел подростка с инвалидностью и заявил, что состояние здоровья плачевное - нужна срочная госпитализация. Мама девочки препятствовала этому, потому в конце месяца соцработники изъяли пострадавшего ребенка из семьи и направили к врачам в криворожскую городскую больницу №8.

Уже 11 февраля горе-мать собираются судить, чтобы добиться лишения ее родительских прав. На данный момент открыто уголовное производство.

Ранее сообщалось, что в Херсоне женщина повесилась с ребенком на руках. К счастью, ее успели спасти. А в Мариуполе мать продавала новорожденного сына за 400 тысяч.