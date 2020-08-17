В Донецкой области полицейские арестовали 19-летнюю безработную жительницу Мариуполя, которая пыталась продать за 400 тыс. грн собственного новорожденного сына. Об этом сообщает областная прокуратура.

Женщина не становилась на медицинский учет как будущая роженица, поскольку не планировала оставлять ребенка в семье. Последние два месяца она подыскивала потенциальных покупателей. На вырученные деньги планировала купить квартиру и автомобиль.

Малыш родился 12 августа, а через 5 дней мать его продала. Жизнь малютки оценила в 400 тысяч гривен.

Горе-мать задержали "на горячем" - в момент передачи денег.

Ее будут судить по ч. 3 ст. 149 Уголовного кодекса Украины - торговля людьми, совершенная в отношении малолетнего.

Младенца передали под наблюдение врачей в городскую детскую больницу. Службы социальной защиты и опеки будут искать ему приемных родителей.

Ранее сообщалось, что в Херсоне женщина повесилась с ребенком на руках. К счастью, ее успели спасти.