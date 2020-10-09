Не кормила и хранила в сумке: горе-мать полгода держала "мертвую" дочку в шкафу [ Редактировать ]
В России, в городе Карпинск беременная женщина по имени Юлия держала новорожденного ребенка в шкафу. Женщина не обращалась к врачам. После родов всем сообщила, что ребенок умер. Поэтому, никто не ожидал, что ребенок оказался живым. Об этом сообщает Mash.
Отметим, что у женщины также есть двое детей: 13-летний мальчик и 3-летняя девочка.
Но о том, что она держит в шкафу в сумке новорожденную малышку, стало известно только спустя полгода - ее обнаружили подруги и вызвали полицию.
Ребенок сильно истощен - его почти не кормили.
Полиция возбудила дело по статье 156 "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего ребенка".
Ранее сообщалось, что в Херсоне женщина повесилась с ребенком на руках. К счастью, ее успели спасти. А в Мариуполе мать продавала новорожденного сына за 400 тысяч.
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