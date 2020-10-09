В России, в городе Карпинск беременная женщина по имени Юлия держала новорожденного ребенка в шкафу. Женщина не обращалась к врачам. После родов всем сообщила, что ребенок умер. Поэтому, никто не ожидал, что ребенок оказался живым. Об этом сообщает Mash.

Отметим, что у женщины также есть двое детей: 13-летний мальчик и 3-летняя девочка.

Но о том, что она держит в шкафу в сумке новорожденную малышку, стало известно только спустя полгода - ее обнаружили подруги и вызвали полицию.

Ребенок сильно истощен - его почти не кормили.

Полиция возбудила дело по статье 156 "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего ребенка".

Ранее сообщалось, что в Херсоне женщина повесилась с ребенком на руках. К счастью, ее успели спасти. А в Мариуполе мать продавала новорожденного сына за 400 тысяч.