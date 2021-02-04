Власть ничего не делает, чтобы защитить людей и снизить тарифы. Об этом Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко заявил в комментарии журналистам в Верховной Раде.

Он подчеркнул, что власть не хочет снижать коммунальные тарифы, ограничиваясь временными мерами и обманывая людей.

"Ситуация с тарифами заходит в тупик. Вместо того чтобы привести их в норму, власть пытается погасить ситуацию временными мерами. Задолженность населения за коммунальные услуги перевалила за 70 млрд, стон идет по всей стране, люди не понимают, как им выживать, но правительство это не смущает - снижать тарифы никто не собирается", - сказал Юрий Бойко.

По его словам, над украинской властью довлеет МВФ, и в своих действиях она руководствуется их указаниями, а не текущим состоянием экономики и уровнем доходов людей.

"То, что у людей элементарно нет денег, нет работы, и они просто не в состоянии платить по таким драконовским тарифам - власти плевать", - подчеркнул Сопредседатель фракции оппозиционеров.

Юрий Бойко отметил, что снизить тарифы, защитить людей могло бы принятие Верховной Радой законопроектов ОП-ЗЖ, но власть игнорирует предложения оппозиции.

"Мы настаиваем на незамедлительном внесении изменений в бюджет, увеличение средств на финансирование субсидий, выплате компенсаций за переплаченные платежки. Нужно также навести порядок на рынке электроэнергии, прекратить перепродажу электроэнергии "Энергоатома" по коррупционным схемам, а продавать ее людям. Но все наши предложения не интересны монобольшинству, они заняты разборками внутри фракции и штампованием малозначимых для страны и людей законов", - резюмировал Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь".