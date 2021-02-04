Канабіс можуть використовувати у боротьбі з COVID-19 [ Редактировать ]
Канабіс проти COVID-19. Ефективність ліків на основі конопель довели австрійські лікарі. Під час дослідження контрольній групі пацієнтів призначали канабідіол. І медики стверджують, що він позитивно вплинув на імунну систему та допоміг хворим швидше здолати недугу.
Схожий метод також випробовують в Ізраїлі. Останніми роками науковці довели ефективність таких ліків проти бактерій, які викликають гонорею, менінгіт і легіонельоз. Завдяки цьому незабаром може з'явитися новий клас антибіотиків.
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Під час дослідження контрольній групі пацієнтів призначали канабідіол. І медики стверджують, що він позитивно вплинув на імунну систему та допоміг хворим швидше здолати недугу.
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