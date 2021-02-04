А на Рівненському полігоні для військових влаштували вишкіл за стандартами НАТО

А на Рівненському полігоні для військових влаштували вишкіл за стандартами НАТО. На вправність перевіряли бійців гірсько-штурмової бригади.

І таку сертифікацію в Збройних силах провели вперше. З подробицями - Сніжана Сидорук.

Першими у бій ідуть танки. Вони відкривають вогонь по оборонних позиціях умовного противника. За ними на бронемашинах на штурм виходять піхотинці.

Так десята гірсько-штурмова бригада, за легендою навчань, відпрацьовує наступ.

Позивний "Матвєй", командир гірсько-штурмової роти:

Противник зайняв оборону на певному рубежі. Наше завдання було висунутися з глибини, тобто з нашого району розташування, і провести наступальні дії.

Боєздатність бійців оцінюють українські офіцери. І роблять це вперше за стандартами НАТО.

Андрій Савчук, заступник керівника навчань з оцінювання:

Основні критерії - це персонал. Може бути нова техніка, гарна, що тут стоїть, можуть бути особовий склад - солдати, але якщо вони не навчені, то це груда метала.

Навчаються бійці не з бойовими набоями, а з незвичною для армії системою "Лазертаг". Для цього танки обладнали спеціальними випромінювачами та сенсорами.

Коли відбувається постріл. Цей лазер подає лазерний луч вперед. Він виведений під пушку. Лазер б'є так само як направлений ствол.

На бійців надягнули спеціальні жилети, аби відстежувати ураження під час умовних бойових дій.

Позивний "ПСИХ", військовослужбовець:

Використовуються тут лазери і коли ми наступаємо з посадки на противника - наводиться і воно світиться червоним, ну мигає червоним кольором. Тут є динамік, і чути, що тебе або поранили, або вбили.

Використання таких сучасних технологій у вишколі українських армійців - це крок до стандартів НАТО.

Олександр Павлюк, командувач підготовки Командування Сухопутних військ ЗСУ:

Ми забезпечимо повністю необхідні комплекти на всіх полігонах для забезпечення проведення відповідних навчань без бойової стрільби з використанням лазерних імітаторів.

Таку сертифікацію в українській армії провели вперше. Досвід оцінювання 10 бригади планують впровадити у всі види та роди військ Збройних сил України.