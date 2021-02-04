Недуга, від якої не застрахований ніхто. Світ сьогодні відзначає день боротьби з раком. З року в рік медицина знаходить нові способи боротьби з онкозахворюваннями.

Втім в Україні хвороба і досі залишається однією з основних причин смертності. Чому? Ірина Розова про все дізналась від провідних українських медиків.

Підступна і на ранніх стадіях практично непомітна. Онкологія щороку забирає життя мільйонів. Тільки в Україні щодня реєструють близько півтисячі нових хворих. Це - Національний інститут раку. Сюди, за допомогою і з надією, їдуть з усієї країни.

Олександр Яцина в.о.директора Національного інституту раку, заслужений лікар України:

Ви ж повинні розуміти, що до нас приходять пацієнти в край важких станах, тобто це пацієнти на занедбаних станах після неодноразових оперативних втручань, це пацієнти від яких відмовились у регіонах, це пацієнти які потребують не тільки реабілітації фізичної, а й психологічної.

Виною, кажуть лікарі, страх та недовіра до медичної системи. Вихід один - хоча б раз на рік проходити комплексне обстеження. Навіть якщо у вас нічого не болить.

Микола Зубарєв, старший науковий співробітник Національного інституту раку:

У нашому інституті насправді і є все для ранньої діагностики, це стосується і поліклінічної роботи, ендоскопічна служба, ультразвукова, КТ, МРТ, які дозволяють нам виявляти злоякісні захворювання на ранніх стадіях і відповідно мати хороший ефект від лікування, це є успіх у лікування, коли у пацієнта є перша-друга стадія захворювання успіх достатньо високий

Олександр Яцина, в.о.директора Національного інституту раку, заслужений лікар України:

Ми єдиний науково-дослідний заклад країни на 600 ліжок, в рік ми госпіталізуємо 25 тисяч пацієнтів у нас майже 8 тисяч оперативних втручань за рік у нас півтори тисячі пацієнтів проходять променеве лікування, тільки в цьому році навіть під час ковіду ми зробили 130 тисяч обстежень.

А днями в інституті Раку відкрили перше та поки що єдине в Україні відділення психологічної підтримки онкохворих.

Дар'я Яценко, психолог Національного інституту раку:

Мы помогаем и детям и взрослым, пациентам клиники и родственникам, которые тоже нуждаются в поддержке - очень переживают за своих близких, также если и у врачей возникнет и медперсонала всех рангов возникнет необходимость психологической поддержки или консультация.

А ще в лікарні проводять найсучасніші операції.

Олександр Супруненко, завідувач операційним відділенням Національного інституту раку:

В період пандемії операційне відділення працювало, не зупинялося, за цей період було проведено близько 8 тисяч онкологічних операцій високого рівня складності.

Працюють гематологічне та онко ортопедичне відділення. Відкрили їх за кошти меценатів.

Віктор Костюк, хірург Національного інституту раку:

У нас дуже цікаве дизайнерське відділення завдяки роботі волонтерів протягом останніх двох років у нас було виконано ремонт у всіх палатах, а також коридорах відділення дуже цікаві яскраві кольори, працювали найкращі дизайнери, всіх пам'ятаємо в сьогоднішній день боротьби з раком хочемо всім сказати велику вдячність.

Через недофінансування, повідомляє адміністрація, потенціал закладу використаний лише на 15 відсотків.

Олександр Яцина, в.о.директора Національного інституту раку, заслужений лікар України:

Держава нарешті звернула увагу на таку серйозну проблему як онкологія й ми зараз всі зусилля прикладаємо задля того, щоб організувати ті масштабні проєкти, яких ми вкрай потребуємо, це лабораторія молекулярно-генетичної діагностики, яку зараз почнеться будівництво з наступного місяця, це корпус номер три корпус гематологічної служби в якому буде розташовуватись центр гематології та трансплантації кісткового мозку.

А ще, додають медики, не завадив би капітальний ремонт відділень. За часів минулої влади на території інституту залишилося чимало недобудов, а їх також можна в майбутньому використовувати.

Артем Столяр, інженер Національного інституту раку:

Цей корпус радіологія тут більш суттєво потрібні вкладення й тому частина грошей буде спрямована на це, а щодо обладнання це я думаю буде вирішувати керівництво з яких коштів будемо доводити це до ладу.

А поки що, хоч і не в відремонтованому радіологічному корпусі, лікарі продовжують приймати пацієнтів.