Майк Джек из Канады побил собственные рекорды по скорости поедания острых перцев. Три самых жгучих перца в мире он проглотил меньше, чем за 10 секунд, сообщает u-news.com.ua.

Отмечается, что парень решил съесть три перца сорта "Каролинский жнец", который считается самым острым перцем в мире: по шкале жгучести Сковилла он достигает 1569300 единиц (ЕШС). Для сравнения: жгучесть перца халапеньо составляет от 2500 до 8000 ЕШС.

В 2013 году Книга рекордов Гиннесcа назвала "Каролинский жнец" самой острой в мире разновидностью перца-чили.

Сорт "Каролинский жнец" вывел садовод Эд Карри из Pucker Butt Pepper Company в Южной Каролине. По его словам, как только перец попадает в рот, складывается ощущение, что вы едите натуральный огонь.

Однако Майка подобные характеристики на остановили: он проглотил целых три перца за 9,72 секунд. Обязательным условием для подтверждения рекорда было то, что каждый из перцев должен весить не меньше 5 граммов. Кроме того, парень предоставил комиссии сертификаты, подтверждающие, что он употреблял именно "Каролинский жнец", а не какой-то другой перец.

"Это было так больно, но так хорошо", - признался Майк. Однако буквально через несколько секунд парня начало тошнить. Видео установления рекорда смотрите по ссылке.

Ранее мы писали о том, что мужчина съел 75 хот-догов за несколько минут. Конкурс по поеданию хот-догов Nathan’s Famous Hot Dog Eating Contest проводится ежегодно в Нью-Йорке 4 июля, в День независимости США.

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