Житель Китая поставил мировой рекорд, покрыв свое тело 63 килограммами живых пчел. Об этом сообщает пресс-служба Книги рекордов Гиннеса.

Рекордсменом стал Жуань Лянмин из китайского городского округа Ичунь, провинция Цзянси.

Отмечается, что насекомые покрыли все тело мужчины без защитного костюма и превратили его в жужащую "пчелиную стаю".

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