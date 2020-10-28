Китаец поставил "пчелиный" мировой рекорд (видео) [ Редактировать ]
Фото: кадр из видео
Житель Китая поставил мировой рекорд, покрыв свое тело 63 килограммами живых пчел. Об этом сообщает пресс-служба Книги рекордов Гиннеса.
Рекордсменом стал Жуань Лянмин из китайского городского округа Ичунь, провинция Цзянси.
Отмечается, что насекомые покрыли все тело мужчины без защитного костюма и превратили его в жужащую "пчелиную стаю".
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