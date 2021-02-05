В пятницу, 5 февраля, в центре Киева произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП). Водитель трактора не заметил полицейский автомобиль и въехал в него.

Инцидент произошел на улице Дегтяревской, сообщает "Киев Оперативный" в Facebook.

"На улице Дегтяревской водитель трактора при выезде с придомовой территории не заметил авто правоохранителей и въехал в него. К счастью, никто не пострадал", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что под Ривне в смертельном ДТП пострадала семья. По данным спасателей, легковой автомобиль "Toyota" и грузовик столкнулись и от удара оба авто оказались в кювете. Тело погибшей спасателям пришлось деблокировать при помощи специнструмента.

Также мы писали о том, что под Харьковом произошла жуткая авария. На автодороге Чугуев-Милово столкнулись сразу четыре автомобиля.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.