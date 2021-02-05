В центре Киева трактор въехал в полицейское авто (видео) [ Редактировать ]
В пятницу, 5 февраля, в центре Киева произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП). Водитель трактора не заметил полицейский автомобиль и въехал в него.
Инцидент произошел на улице Дегтяревской, сообщает "Киев Оперативный" в Facebook.
"На улице Дегтяревской водитель трактора при выезде с придомовой территории не заметил авто правоохранителей и въехал в него. К счастью, никто не пострадал", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что под Ривне в смертельном ДТП пострадала семья. По данным спасателей, легковой автомобиль "Toyota" и грузовик столкнулись и от удара оба авто оказались в кювете. Тело погибшей спасателям пришлось деблокировать при помощи специнструмента.
Также мы писали о том, что под Харьковом произошла жуткая авария. На автодороге Чугуев-Милово столкнулись сразу четыре автомобиля.
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