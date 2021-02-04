Во Львове правоохранитель "под градусом" устроил ДТП [ Редактировать ]
Во Львове 39-летний сотрудник полиции, находясь за рулем в нетрезвом состоянии, совершил дорожно-транспортное происшествие.
Мужчина передвигался на транспортном средстве Skoda и совершил столкновение с автомобилем Кiа, которым управлял 43-летний житель Львова. Виновник аварии не придерживался бокового интервала. В результате никто не пострадал.
По факту совершения сотрудником полиции ДТП и управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения назначено служебное расследование, по результатам которого он будет уволен из полиции.
Отмечается, что, приехавшие на место полицейские, составили административный протокол по статье о нарушении правил дорожного движения и управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения.
Читайте также, в Броварах пьяный полицейский сбил двоих женщин на пешеходном переходе, одна из женщин скончалась. Глава Нацполиции Игорь Клименко заявил, что виновник ДТП уволен из органов внутренних дел, а его непосредственного руководителя снимут с должности.
Кроме того, в Одессе пьяный водитель укусил полицейского. Правоохранителям удалось скрутить агрессивного нарушителя и доставить его на медицинское освидетельствование состояния опьянения.
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