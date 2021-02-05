Протистояти авторитаризму в Росії та Китаї та відбудувати відносини з союзниками. Президент Сполучених Штатів Джо Байден окреслив напрямки своєї зовнішньої політики.

Перед агресією Москви Вашингтон більше не відступатиме, однак дві країни можуть, за словами Байдена, співпрацювати - зокрема у сфері контролю стратегічних озброєнь.

Китай новий очільник Білого дому вважає найсерйознішим конкурентом, що зловживає економічними важелями і прагне до глобального управління.

Загальна ідея курсу Байдена - відновити лідерство Сполучених Штатів у світі.