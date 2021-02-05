В пятницу, 5 февраля, в Верховной Раде представили концепцию закона о местном референдуме. Стало известно, какие на нем могут рассматривать вопросы. Концепция была представлена ​​впервые, а текст документа продолжат нарабатывать в парламенте.

"Законопроект о местном референдуме является насущным, ведь мы должны обеспечить контроль народа над властью, избранной на местах. Мы впервые представляем концепцию законопроекта о местном референдуме. Текст законопроекта будет дорабатываться по результатам дискуссий в рабочей группе с привлечением всех заинтересованных лиц", - сказал первый вице -спикер Рады Руслан Стефанчук.

Концепция предлагает, чтобы вопросы, которые не могут быть предметом референдума, были несколько расширены и дополнены с учетом компетенций местной власти.

"К этим компетенциям не относятся вопросы отделения, выделения или самоорганизации. На местных референдумах могут рассматриваться вопросы, касающиеся хозяйства или лучшего обеспечения жизни на уровне соответствующих административно-территориальных единиц. Для остальных существует всеукраинский референдум", - пояснил замглавы Рады.

При этом наиболее дискуссионными оказались вопросы о частоте проведения местных референдумов и количестве вопросов, которые могут выноситься на один такой референдум; а также о порядке наложения вето территориальной общины на решение местного совета.

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