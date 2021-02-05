В пятницу, 5 февраля, Верховная Рада Украины приняла за основу изменения в закон о государственной службе. Соответствующий законопроект №4361 предлагает расширить круг лиц, которые могут претендовать на поступление на службу.

За документ проголосовали 268 народных избранников.

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Так, на поступление на службу могут претендовать:

адвокаты;

нотариусы;

арбитражные управляющие (распорядители имущества, управляющие санацией, ликвидаторы).

Авторы документа рассчитывают, что принятие закона улучшит качественный состав государственных служащих.

Ранее сообщалось, что Рада приняла новый земельный закон. Документ предусматривает автоматический переход права пользования земельным участком при покупке расположенного на нем здания или сооружения.

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