Заседание суда по еще одному делу против российского оппозиционера Алексея Навального, перенесли. Дело Навального снова рассмотрят в пятницу, 12 февраля.

По сведениям агентства, начало заседания запланировано на 10 часов по Москве (9:00 по Киеву).

Ранее сообщалось, что пресс-секретаря Навального отправили под домашний арест, а его супругу отпустили после задержания на митинге в его поддержку.

Напомним, что 2 февраля суд в Москве дал Алексею Навальному 3,5 года колонии из-за нарушения им условий испытательного срока по судимости 2014 года. Симоновский районный суд Москвы вынес решение заменить Алексею Навальному условный срок на реальный. Главный оппозиционный политик России проведет следующие 3,5 года в колонии общего режима.

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