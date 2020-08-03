Полицейские "на горячем" поймали поджигателя автомобиля [ Редактировать ]
В столице мужчину, который устроил поджег автомобиля поймали во время побега с места преступления.
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
По информации, злоумышленник облил авто неизвестным веществом и поджег его.
Сегодня утром на улице Крещатик патрульные полицейские обнаружили, что горит автомобиль. Работники ГСЧС потушили автомобиль, а полицейские задержали мужчину.
Отмечается, что поджигателем стал 39-летний житель Бориспольского района. Мотивы и обстоятельства инцидента устанавливаются. Против него начали уголовное производство.
Ранее мы писали, что в Житомирской области мужчина из-за ревности поджег сожительницу.
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