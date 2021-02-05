Щеплення в першу чергу отримують ті, хто зараз на ковідній передовій

Україна отримає 12 мільйонів доз британської вакцини. Про це повідомили в Офісі президента. Утім протягом якого часу сироватка надійде до нас - поки невідомо. Тим не менше вакцинацію уряд планує розпочати вже наступного тижня - тоді очікують на першу партію препарату Pfizer.

Хто вже у черзі на щеплення? Як в ту чергу стати? І кому вакцина дістанеться найперше? Відповіді на ці питання знайшов Даніїл Снісар.

Добровільна та безплатна, але поки не для всіх. Вже за тиждень в Україні може розпочатись вакцинація проти ковід, принаймні так обіцяють в Уряді. Проходитиме вона у п'ять етапів. У першу чергу щеплення отримають так звані групи ризику.

Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України:

Майже 21 млн - громадянам, які перебувають в групах ризику, ми повинні до осені надати доступ до безкоштовної вакцини. Якщо ми говоримо про 21 млн, то до осені ми плануємо це зробити, всі можливості у нас для цього будуть.

Частину списків формуватимуть роботодавці, а решта зможуть записатися самостійно.

Максим Степанов, міністр охорони здоров'я:

Перший - формування списків через роботодавців, тобто з прив'язкою до місця роботи. Для таких категорій як медпрацівник, соціальні працівники, військовослужбовці і так далі. Другий - це відкриті записи на вакцинацію соціальних категорій, не прив'язаних до місця роботи. Це, наприклад, люди похилого віку.

Потрапити у чергу можна через сімейного лікаря чи колцентр, який мають створити, або ж записавшись через спеціальний сайт. Та от поки що головне питання сама сироватка. Днями в Україну мають прибути перші 117 тисяч доз їх вистачить трохи менше ніж для 60 тисяч українців.

Щеплення в першу чергу отримують ті, хто зараз на ковідній передовій - медики. Але перед цим вакцину ще мають зареєструвати.

Віктор Ляшко, головний санітарний лікар:

Ми отримали запевнення, що будуть подані всі документи на реєстрацію вакцини Pfizer в Україні. Наголошую, що вакцина буде використовуватись в Україні тільки тоді, коли вона буде зареєстрована належним чином.

До літа Україна планує отримати ще близько трьох мільйонів доз. Поки в Уряді говорять про американську та британські сироватки. Та і цього вистачить аби імунізувати лише невелику частину населення. Чому так довго і чому так мало доз? Розробники кажуть - Україна пізно уклала договори.

Зоряна Цілик, генеральний директор Pfizer Ukraine:

Ми не можемо почати комунікацію, тому що препарат ще не зареєстрований в Україні. Ми робимо усе, щоб зробити це якомога швидше. Ви ж уявіть собі, яка черга стоїть - це питання було серед усіх урядів, коли вони заключали договори - ще в липні місяці, в червні! Як тільки почалася друга стадія.

В уряді ж заявляють - жодних проблем із поставками сироватки не буде.

Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України:

Вакцина виробництва Pfizer - це не єдина вакцина, якою будуть вакцинувати наших громадян. Щодо термінів початку вакцинації, що вона розпочнеться в лютому, я хочу ще раз підкреслити - я наголошував ще в вересні минулого року.

Проводити вакцинацію будуть у пунктах щеплення. Для цього залучать понад дві тисячі фахівців. Та от лишається ще одне питання, а чи всі захочуть вакцинуватися? За даними опитувань проти ковідної вакцинації майже кожен другий українець. Як переконуватимуть громадян захистити здоров'я своє й оточуючих - у МОЗі поки не кажуть.