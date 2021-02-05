У Дніпрі матір підозрюють у вбивстві немовля [ Редактировать ]
Жахлива історія із Дніпра. Правоохоронці виявили мертвою дитину, яку шукали більше тижня. Наприкінці січня до пологового будинку у вкрай тяжкому стані привезли породіллю. Лікарям жінка повідомила, що народжувала вдома як сурогатна мати, а дитину викрали замовники, не заплативши гроші.
Кінологи привели слідство до її будинку. Там у вигербній ямі і знайшли тіло. Тепер матір підозрюють у навмисному вбивстві немовляти. Жінці загрожує довічне ув'язнення.
Ганна Старчевська, начальник відділу комунікації Нацполіції у Дніпропетровській області:
Виявлено тіло новонародженого хлопчика у вигрібній ямі. Зараз його направлено для проведення судово-медичної експертизи для встановлення причини смерті Також поліцейськими додатково внесено відомості до ЄРДР з правовою кваліфікацією ст. 384 це за те, що жінка надавала не правдиві свідчення. Також буде тривати досудове розслідування.
по теме
В Украине подростков снова атакует печально известный "синий кит"
Во вторник, 2 февраля, в Киеве, в Голосеевском районе, из балкона многоэтажки выпала девочка
Жінка хотіла стати сурогатною матір'ю, однак постраждала від шахраїв - народила хлопчика, та одразу після пологів дитину забрали невідомі
В школе №137 города Днепр разгорелся языковой скандал
В пятницу, 5 февраля, канадский актер Кристофер Пламмер умер в возрасте 91 года