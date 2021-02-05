Жахлива історія із Дніпра. Правоохоронці виявили мертвою дитину, яку шукали більше тижня. Наприкінці січня до пологового будинку у вкрай тяжкому стані привезли породіллю. Лікарям жінка повідомила, що народжувала вдома як сурогатна мати, а дитину викрали замовники, не заплативши гроші.

Кінологи привели слідство до її будинку. Там у вигербній ямі і знайшли тіло. Тепер матір підозрюють у навмисному вбивстві немовляти. Жінці загрожує довічне ув'язнення.

Ганна Старчевська, начальник відділу комунікації Нацполіції у Дніпропетровській області: