Французьке місто сколихнув потужний вибух [ Редактировать ]
Потужний вибух прогримів у французькому Бордо. Постраждали десятеро людей, ще двох - вважають зниклими безвісти.
У повітря злетів гараж. Вибуховою хвилею зруйновано дві сусідні будівлі. Попередньо причиною у поліції називають витік газу. Чи то з газогону, чи то з каністр - ці подробиці з'ясовують слідчі.
На момент розслідування подачу палива припинили в усьому районі. Рятувальники досі шукають зниклих працівників гаража - механіка та його помічника. Один із постраждалих, вісімдесяти-дев'ятирічний пенсіонер, у важкому стані.
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