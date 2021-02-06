Потужний вибух прогримів у французькому Бордо. Постраждали десятеро людей, ще двох - вважають зниклими безвісти.

У повітря злетів гараж. Вибуховою хвилею зруйновано дві сусідні будівлі. Попередньо причиною у поліції називають витік газу. Чи то з газогону, чи то з каністр - ці подробиці з'ясовують слідчі.

На момент розслідування подачу палива припинили в усьому районі. Рятувальники досі шукають зниклих працівників гаража - механіка та його помічника. Один із постраждалих, вісімдесяти-дев'ятирічний пенсіонер, у важкому стані.