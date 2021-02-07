У неділю, 7 лютого в ефірі телеканалу "Інтер" в програмі "Подробиці тижня" Михайло Радуцький - голова Комітету з питань здоров'я нації, депутат партії "Слуга народу" висловив співчуття родинам загиблих у пожежі в реанімації ковідного відділення Запоріжжя та зауважив, що нажаль "така трагедія не остання в Україні", тому що в Україні "дійсно не вистачає фахівців", а також є ряд інших причин саме цієї трагедії.

Я щиро співчуваю родинам загиблим в пожежі у Запоріжжі, це дійсно величезна трагедія, але нажаль це скоріше за все - не остання така трагедія в Україні. З цим потрібно боротися.

Радуцький додав, що в Україні брак фахівців не лише по кисневому обладнанню, а й відсутні нові фахівці за фахом "медичний інженер".

Обладнання в медиці стає більш високотехнологічним, а саме підготовка такого роду фахівців на досить низькому рівні. Тому на наступному тижні відбудеться зустріч з керівниками "КПІ", де є відповідний факультет і будемо домовлятися, як можна здійснити і збільшити державне замовлення на таких фахівців тому, що сьогодні це дійсно величезна проблема.

Депутат додав, що в лікарні, де трапилася трагедія була ще одна проблема - відсутня протипожежна сигналізація.

Тут велике питання до місцевої влади, як вона взагалі дозволила працювати цій лікарні, знаючи, що там такі проблеми з протипожежною безпекою.

Варто додати, що Радуцький запевнив, що найближчим часом в Україні розпочнеться вакцинація населення.

Сподіваюсь, що 15 лютого медичні працівники отримають перші дози вакцини від коронавірусу.

Радуцький додав, що Україна готова логістично до інумізації населення, і "вакцина не піде у смітник".

Ми не можемо дозволити собі, щоб хоча б одна доза вакцини від коронавірусу "пішла у смітник". Міністр Степанов зауважив, що в Україні повністю налагоджена логістична система. Вакцина буде зберігатися на складах при температурі -70, потім ми маємо 5 днів для збереження вакцини при температурі +2, +8 - це саме той час, за який вакцина має бути доставлена в регіони для вакцинації населення. Це реальні терміни.

Взагалі ситуація з проти COVID-19 вакцинацією в Україні нагадує легендарний жарт Жванецького. Світло в кінці тунелю є. Але тунель ніяк не закінчується.

Щоправда, Міністерству охорони здоров'я зараз явно не до сміху. Останні два місяці в зриві вакцинації його не звинувачував хіба лінивий. Це про держпідприємство "Медичні закупівлі".

Пам'ятаєте, якими люб'язностями нещодавно обмінювалися міністр Максим Степанов і директор підприємства Арсен Жумаділов? Керівник Мед закупівель звинувачував міністра в затягуванні погодження закупівлі вакцин. Степанов у тому, що Жумаділов дискредитує Україну і зриває торги.

Зрештою, Україна опинилася серед восьми європейських країн, в яких досі не почалося щеплення проти COVID-19. І вже навіть президентові Володимиру Зеленському довелося публічно виправдовуватися за зрив коронавірусного захисту. В інтерв'ю телеканалу HBO гарант навіть порівняв ситуацію з потягом. І Україна в ньому їде в останньому вагоні!

Володимир Зеленський, Президент України:

Те, що Україна не є рівноправним членом Європейського Союзу, на це чітко вказали терміни вакцинації. Ми не в пріоритеті країн світу, які отримають вакцину одразу. Ті держави Євросоюзу, з якими в нас прекрасні відносини будуть трішки нам віддавати. Це дуже неприємно - відчувати, що ти стоїш із простягнутою рукою.

Не менш неприємно може бути тоді, коли нам у ту простягнуту руку щось покладуть. Аби не сталося як у приказці - на тобі, Данило, що мені не мило. Адже найпоширеніший страх у населення, що нам дістануться недоїдки з вакцинного столу. І щепитимуть нас не найкращими світовими препаратами, а тими, які залишаться після вакцинних кампаній провідних країн світу.

Нашу, до речі, знову перенесли, поки що на тиждень. Узагалі, запитань до імунізації більшає, чим довше ми на неї чекаємо. На найголовніші та найгостріші шукала відповіді Анна Філь.

Наймасштабніша кампанія з вакцинації в історії людства. Чотири з половиною мільйони ін'єкцій - щодня! 70 країн уже щеплять своїх громадян проти COVID-19.

Крім України. Та скоро й нам доведеться складати надважливий іспит. І хоча на підготовку часу в нас було не менше, ніж у "відмінників" - США, Європи, Ізраїлю. Пів року - точно. Та готуємося чомусь у останній момент. І чи знаємо відповіді на всі білети?

Питання №1. Яка вакцина? Тягнемо перший і одразу запитання без однозначної відповіді. Що колотимуть українцям?

У нашому портфелі наразі чотири препарати: "Пфайзер", "Астра Зенека", "Новавакс" і "Сіновак". Усі вони надходитимуть поступово, окремими порціями. Препарати - різні, але про остаточну ефективність усіх - говорити зарано.

Олег Назар, лікар-імунолог:

Жодна вакцина не пройшла клінічні і постклінічні дослідження.

Є й істотні відмінності: і в температурних умовах зберігання, і в застосуванні. Приміром, вакцина "Новавакс" - єдина, яку достатньо вколоти один раз.

Віктор Досенко, патофізіолог, генетик:

Одна доза і 89 відсотків захисту. Класний результат. Логістично ця вакцина виграє.

Інші препарати треба вводити двічі.

Питання №2. Коли почнеться вакцинація? Питання наступне, болюче, коли хоч якийсь із препаратів нарешті почнуть колоти?

Усе залежить від постачання. Першим зустрінемо препарат від "Пфайзер". Чекають із дня на день і так уже не перший тиждень.

Наприкінці лютого або на початку березня мають надійти перші партії від компаній "Астра Зенека" і "Новавакс".

Навесні почнуть доставляти із китайського заводу "Сіновак". І з датою перших щеплень - визначилися. Хоча теж приблизно. Орієнтовна дата початку вакцинації яку ми вибрали це 15 лютого. Ну а коли кожен із нас отримає щеплення залежить від обсягів поставок. Щодо цього - ось які домовленості.

"Пфайзер" - 117 тис., "Астразенека" - 2,2 млн, “Астразенека, Новавакс” - 12 млн, "Сіновак" - 1,9 млн.

Від "Пфайзера" матимемо 117 тисяч доз. Вони безплатні, через механізм "Ковакс". Від цього ж міжнародного донора надійде і 2 мільйони доз британської сироватки.

Із того, за що платимо - 12 мільйонів доз тієї ж "Астразенеки" і американського "Новавакса". Це останній укладений контракт, точних даних по ньому немає.

Закупили і майже 2 мільйони доз "Сіноваку" з Китаю. Замовлення мають виконати до 31 травня, інакше Україні повернуть гроші.

Питання №3. Де зберігати препарат? Ще одне питання - не випадкове. Де зберігати сироватку, коли вона до нас надійде.

Медики стверджують - задача "без зірочки", проблем із нею не буде.

Олег Назар, лікар-імунолог:

Звичайний холодильник, низько температурне відділення це морозилка дає -20, -25. ні то сухий лід.

Віктор Досенко, патофізіолог, генетик:

Температура сухого льоду це якраз -78 градусів, це давно не проблема для людей.

Навіть у "Пфайзері" заспокоюють. А їхня вакцина найпримхливіша, потребує мінус сімдесяти для тривалого зберігання.

Зоряна Цілик, генеральний директор представництва "Pfizer" в Україні:

Ця вакцина поставляється в спеціальних термобоксах, які підтримують цю температуру і в нас є власне 5 тижнів, коли термобокси її підтримують.

Але ж в уряді ще минулого місяця анонсували: щойно вакцина надійде в Україну її доставлять у холодильний центр із потужними морозильними камерами. Він мав з'явитися чи то в Києві, чи то в Борисполі - напевне так і не уточнили. А звідти - сироватку мали б розвозити регіонами.

Згодом з'явилася інша версія - зберігатимуть вакцину на складах приватних компаній. На всі наші запити - показати, де лежатимуть препарати у МОЗ відповіді так і не надали.

Але лише погляньте, як таку задачу розв'язують у Японії. Там теж планують почати щеплення в лютому. Заводи-виробники холодильників працюють по 24 години на добу. Мета до перших поставок виготовити 10 тисяч морозильних камер.

А це вже Південна Корея. В аеропорту Сеула влаштували навчання із "зустрічі" вакцини. Відпрацьовують відвантаження в холодильники і різні сценарії - навіть теракт, пограбування і поломку літака. Порівняно з такою підготовкою українська - навіть на двійку не тягне. Або ми її - просто не бачимо.

Питання №4. Як вакцинуватимуть? Часу обмаль, питань - чимало. Тож як відбуватиметься весь процес?

У лютому: 50 мобільних бригад, 1500 кабінетів щеплення, 50 центрів вакцинації. Цю місію поклали на центри вакцинації, мобільні бригади і кабінети щеплення.

Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України:

Загалом були працювати більше 4 тисяч кабінетів щеплень по всій країні.

Потрапити до них можна буде двома шляхами.

Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України:

Перший - формування списків через роботодавців, тобто з прив'язкою до місця роботи. Другий - це відкриті записи на вакцинацію соціальних категорій, не прив'язаних до місця роботи. Це, приміром, люди похилого віку.

Записатися можна буде через сайт або у свого сімейного лікаря. Підглянемо, як із цим справляються відмінники. Ось, наприклад, Ізраїль - там уже вакцинували більше як третину населення.

Борис Бриль, лікар-анестезіолог:

Люди сами ищут возможность. Сами заходят на сайт больничный или рассылается смс из мерии городов и человек записывается и спокойно приходит в назначенное время и в течение трех минут проихсодит вакцинация.

Опісля - дані пацієнта вносять у базу міністерства охорони здоров'я. І людина по електронці отримує довідку про щеплення.

Борис Бриль, лікар-анестезіолог:

Это нужно при плановых операциях, аэропорты, в скором времени рестораны, гостинницы.

Тобто такий собі COVID-19 паспорт. Європейці такі документи хочуть для своїх громадян підготувати до літа. В Україні - це поки що в планах. Але довідки вакцинованим - теж обіцяють.

Питання №5. Кому робитимуть щеплення? Ідемо далі, хто такі сертифікати отримає насамперед?

Пріоритети - давно визначені. Медики, військові, соціальні працівники, потім люди похилого віку. Згодом силовики, освітяни. А кому взагалі не варто вакцинуватися? Протипоказань - небагато.

Олег Назар, лікар-імунолог:

Наявність автоімунних захворювань, важких! алергічних реакцій на вакцину. не просто там кропив’янка чи нежить влітку.

Про алергії та самопочуття треба розказати лікарю перед будь-яким щепленням. А що робити з тими, хто перехворів і має антитіла

Віктор Досенко, патофізіолог, генетик:

Якщо ми закупили достатню кількість вакцин - краще прищепити всіх.

Бо людина з імунітетом може сама не хворіти, а вірус - розносити. Але доки вакцина в дефіциті - тим, хто вже переміг ковід можна почекати.

Олег Назар, лікар-імунолог:

Здаєш кров на антитіла, якщо вони приблизно в 5-6 разів вищі за норму, то вакцинація може і не потрібна.

Питання №6. Скільки коштуватиме вакцина? Ну і питання фінансове. Скільки коштуватиме вакцина і нам, і державі?

Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України:

Громадянам, які перебувають в групах ризику, ми повинні до осені надати доступ до безкоштовної вакцини.

На такі амбітні плани в бюджеті закладено майже 4 мільярди гривень.

Чи вистачить на всю кампанію - невідомо. Знову порівняймо з Ізраїлем. Там населення вчетверо менше, а на закупівлю сироватки виділили вдвічі більше.

В аптеках, без посередництва держави, препарат можна буде купити не раніше як улітку. Ціни будуть різними залежатиме від виробника. Від 7 до 33 доларів за ампулу.

Тож на "халяву" в цьому іспиті сподіватися не варто, і головне - взагалі на нього не спізнитися.

Нагадаємо, депутат "Слуги народу" Ірина Верещук, представниця "Батьківщини" Олена Шкрум та відомий політичний оглядач та експерт з конституційного права Богдан Бондаренко оцінили ситуацію в країні.

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