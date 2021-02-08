Пилот Макс Михайлюк, который ранее был участником прошлого сезона украинского шоу "Холостяк", впервые станет папой. Соответствующей новостью он поделился на своей странице в Instagram.

На фотографиях он позирует вместе со своей девушкой, моделью Дашей Хлистун.

Фото получились очень теплыми и семейными.

Отметим, что девушка не является победительницей шоу, тогда Максим Михайлюк выбрал гимнастку Дашу Ульянову.. Однако их пара не сложилась и через время после окончания проекта Макс познакомился с Дашей Хлистун, с которой встречается меньше года.

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