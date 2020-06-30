1,3 млрд человек лишили доступа к TikTok [ Редактировать ]
Власти Индии приняли решение о блокировке на территории страны 59 китайских мобильных приложений, "наносящих вред суверенитету, обороноспособности и целостности Индии, безопасности государства и общественного порядка". Об этом сообщает Reuters со ссылкой на правительство Индии.
Среди запрещенных к использованию мессенджеров и сервисов оказались WeChat, TikTok, Kwai, Baidu map, Clash of Kings, Mi Community, Club Factory, UC News, Weibo, QQ Music, Mobile Legends и UC Browser.
TikTok является самым популярным приложением в мире, а индийцы составляют треть пользователей. На Индию с населением 1,3 млрд, приходится 611 млн загрузок, это 30,3% от общего числа. На втором месте Китай - 9,7%, на третьем США - 8,2%.
TikTok принадлежит китайской компании ByteDance, приложение было выпущено в 2018 году. В TikTok пользователи обмениваются 15-секундными видео, а лента состоит из одних только роликов. 40% аудитории TikTok моложе 18 лет.
В ответ на запрет руководство TikTok выпустило заявление, в котором уверяет, что TikTok соблюдает законодательство Индии и не передает данные пользователей властям иностранных государств, в том числе Китая.
Блокировка китайских приложений произошла на фоне обострения территориального спора в Гималях между Индией и Китаем. В ночь на 16 июня там произошли столкновения между военными, в результате чего погибли и получили ранения десятки людей.
Ранее сообщалось, что пользователь TikTok снял жутчайшее видео и прославился в сети.
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