Американские компании Oracle и Walmart могут выплатить китайской компании ByteDance за американский сегмент приложения TikTok $12 млрд. Об этом сообщает Bloomberg.

ByteDance добивается оценки стоимости TikTok в $60 млрд. Oracle и Walmart совместно приобретут 20% акций TikTok. ByteDance в рамках сделки создаст в США 25 тыс. рабочих мест.

Накануне президент США Дональд Трамп "благословил" сделку Oracle и Walmart с ByteDance. Запрет на скачивание приложения TikTok в Соединенных Штатах отложен до 27 сентября (планировалось с 20-го).

По словам Трампа, приобретение американцами части китайской компании решит проблему угрозы национальной безопасности США и позволит приложению и дальше работать в стране. Oracle будет хранить данные американских пользователей TikTok в своем облаке.

TikTok появился в 2018 году и на данный момент является самым популярным приложением в мире. На Индию с населением 1,3 млрд, приходится 611 млн загрузок, это 30,3% от общего числа. На втором месте Китай - 9,7%, на третьем США - 8,2%.

В TikTok пользователи обмениваются 15-секундными видео, а лента состоит из одних только роликов. 40% аудитории TikTok моложе 18 лет.

Ранее сообщалось, что Instagram запустил аналог TikTok под названием Reels, а YouTube - аналогичное приложение Shorts для 15-секундных видео, снятых на мобильные телефоны.