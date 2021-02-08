Компания Tesla Inc заявила, что инвестировала около 1,5 млрд долларов в биткойны. Компания планирует в ближайшем будущем принимать криптовалюту в оплату за свои автомобили и другие продукты.

Tesla объявила, что это решение является частью широкой инвестиционной политики компании и было направлено на диверсификацию и максимизацию прибыли от денежных средств.

Компания сообщила, что в соответствии с измененной политикой инвестировала в биткойны в общей сложности 1,5 млрд долларов и может "приобретать и хранить цифровые активы время от времени или в долгосрочной перспективе".

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Ранее сообщалось, что курс доллара опустился до минимума с начала года. Также мы писали о том, что конкурент биткоина Ethereum рекордно подорожал.

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