Каждое учреждение среднего образования обязали иметь в штате медицинского работника вне зависимости от формы его собственности. Об этом на брифинге сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

По его словам, было принято постановление о предоставлении медицинских услуг ученикам. В случае отсутствия в штате такого человека, школы обязаны подписывать договоры с любыми учреждениями здравоохранения.

Согласно утвержденному Порядку, медицинское обслуживание может осуществляться медицинскими работниками, входящими в штат таких учебных заведений, а в случае отсутствия в учебном заведении медицинского работника, можно заключить договор с любым учреждением здравоохранения о медицинском обслуживании.

Отмечается, что во время проведения учебного процесса, каждый учащийся должен быть обеспечен постоянным мониторингом состояния здоровья.

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Кроме того, в Минздраве настаивают на дистанционном образовании школьников из-за эпидемии коронавируса на территории Украины.

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