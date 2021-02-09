Можна було й раніше, вважають в опозиції

15 мільйонів. Саме стільки людей уже вакцинували у світі від коронавірусу. Лідери імунізації Китай, Сполучені Штати та Ізраїль. Україна ж в аутсайдерах. Процес щеплення в уряді обіцяють розпочати цього місяця. Можна було й раніше, вважають в опозиції. Якби влада відповідальніше поставилася до процесу закупівель.

Юрій Бойко, народний депутат, співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя":