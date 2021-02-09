Юрій Бойко розкритикував проведення закупівель вакцин від коронавірусу [ Редактировать ]
15 мільйонів. Саме стільки людей уже вакцинували у світі від коронавірусу. Лідери імунізації Китай, Сполучені Штати та Ізраїль. Україна ж в аутсайдерах. Процес щеплення в уряді обіцяють розпочати цього місяця. Можна було й раніше, вважають в опозиції. Якби влада відповідальніше поставилася до процесу закупівель.
Юрій Бойко, народний депутат, співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя":
Наши соседний страны уже давно полным ходом проводят вакцинацию своих граждан, а у нас действительно идут дебаты через кого из посредников завозить вакцину, какую вакцину завозить, я считаю, что это следствие непрофессионализма и легкомысленного отношения к проблеме сегодняшней власти и за этом они будут обязательно политически отвечать.
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