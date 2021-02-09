Не згодні! В М'янмі тисячі людей четвертий день поспіль протестують. Це - наслідок перевороту, який організували військові першого лютого. Вони заарештували президента та прем'єра, проголосили нового лідера країни та хочуть провести нові вибори. Мітингарі ж самопроголошеної влади не визнають, а такі дії силовиків називають "терором" і "диктатурою". Більше розкаже Володимир Кулаков.

Та сотні озброєних силовиків. У М'янмі вже четвертий день поспіль мітингують проти військової диктатури. Тисячі людей саботують роботу та виходять на вуличні акції. Зазначають - не згодні з переворотом, який військові влаштували в перший день лютого.

Зміна влади відбулася миттєво. У ніч проти першого лютого військові організували путч. На одному з національних телеканалів - оголосили про запровадження надзвичайного стану строком на один рік. Столицю країни Найп'їдо - заполонили військові та БТРи. Президента Він М'їна та прем'єр-міністра - фактичну лідерку країни - Аун Сан Су Чжі - затримали. Нині вони перебувають під домашнім арештом. Такі дії настільки обурили людей, що вони прирівняли ініціаторів перевороту до камбоджійського диктатора минулого століття - Пола Пота.

Поки діятиме надзвичайний стан вся влада зосередиться в руках керівника Збройних сил Мін Аун Хлайна. Приводом до перевороту стала запланована на перше лютого представлення нового парламенту М'янми. військові без доказів звинуватили правячу партію у фальсифікації результатів виборів. До слова, правляча партія отримала понад 80 відсотків підтримки.

Аунг Мой Ніо, член партії "Національна ліга за демократію":

Наша країна перебуває під незаконною військовою диктатурою. Вони заарештували багатьох представників влади. Нам потрібно зупинити це. Ми не можемо жити під цим режимом.

Кхін Мін Со, протестувальник:

Так, до протестів щоранку люди прокидалися бадьорішими та веселішими. Не було таких безладів на вулицях. Однак ми змушені боротися за власні права. Тому що люди розчаровані тим, що знову повинні боротися проти режиму.

Адвокати затриманих президента та прем'єра заявляють про незаконність дій.

Кхінг Маунг Зо, адвокат:

Як юрист, я вже передав справу до суду. Звичайно, сподіваюся на краще, однак готуюся до найгіршого. Їх повинні звільнити, тому що вони ні в чому не винні.

Натомість фактичний очільник країни Мін Аун Хлайн закликав людей не піддаватися емоціям.

Мін Аун Хлайн, керівник Збройних сил М'янми:

Я прошу людей надавати перевагу фактам і очевидним речам, а не піддаватися емоційним закликам.

Поки що невідомо, чим закінчиться військовий переворот і чи звільнять представників влади. Версія ж організаторів путчу про фальсифікацію сумнівна. Бо, як повідомляє CNN, згідно з Конституцією М'янми, чверть депутатських місць у парламенті зарезервована саме за військовими.

Однак на тлі такої перемоги правлячої партії на парламентських виборах впливовість військових зводилася б до мінімуму. Водночас люди запевняють виходитимуть на протести й надалі. Бо вимагають демократії, а не диктатури.