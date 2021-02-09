В январе 2021 года в Украине официально зарегистрирован 1001 новый случай ВИЧ-инфекции, у 313 пациентов диагностирован СПИД.

При этом 158 человек умерли от СПИДа. Об этом сообщает в Facebook Центр общественного здоровья Украины.

"В январе 2021 года в Украине официально зарегистрировано 1001 новый случай ВИЧ-инфекции, у 313 пациентов диагностирован СПИД, а 158 человек умерли от СПИДа", - говорится в сообщении.

По оценке ВОЗ/ЮНЭЙДС Украина продолжает оставаться регионом с высоким уровнем распространения ВИЧ среди стран Центральной Европы и Восточной Азии.

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