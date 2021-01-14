За неделю гриппом заболели в 2 раза больше украинцев, чем COVID-19. Об этом сообщает Telegram-канал "Украина сейчас".



На прошлой неделе гриппом и ОРВИ заболели 89 133 человека, из которых 35,5% - дети. Никто не умер от гриппа в период с 4 по 10 января. Такой показатель на 51% меньше эпидемиологического порога, но на 8,5% выше показателя за аналогичный период прошлого года.



В Минздраве заявили, что показатель интенсивности заболеваемости в Украине равен 234,6 на 100 тысяч населения.



Тем временем, за все ту же прошлую неделю коронавирусом в Украине заболели 40 933 человека, умерли - 913 больных.

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