Свежие овощи приносят максимальную пользу для организма. Медики составили перечень самых полезных овощей, которые укрепят ваш иммунитет и улучшат общее самочувствие, сообщает u-news.com.ua.

Кукуруза

В початках или без - кукуруза полезна в любом виде. При этом, как показало исследование, чем дольше ее готовить, тем выше в ней уровень антиоксидантов, таких как лютеин, который борется со слепотой у пожилых людей.

Читайте также Сколько сахара можно есть без вреда для здоровья

Горох

Согласно исследованию в Международном журнале рака, ежедневное потребление зеленого горошка наряду с другими бобовыми культурами снижает риск рака желудка. Добавляйте его в суп, салаты или же просто употребляйте в качестве гарнира.

Листовая капуста

Листовая капуста является самым полезным овощем на полках супермаркетов. Ее кудрявые зеленые листья полны витамина С, антиоксиданта, который может снизить уровень холестерола-LDL в крови или "вредного" холестерина.

Брокколи

Брокколи полна антиоксидантов, борющихся с раком. Исследование показало, что у мужчин, которые ели пять и больше порций капусты в неделю (включая брокколи), вероятность развития рака мочевого пузыря за десятилетний период была вдвое меньше, чем у мужчин, которые ели капусту редко.

Красный болгарский перец

Один болгарский перец средних размеров содержит всего 32 калории, однако он богат витамином С - одна штука обеспечит вам 150% нормы витамина в сутки. Кроме того, известно, что антиоксиданты, содержащиеся в болгарском перце, помогают предотвратить атеросклероз, который может привести к болезни сердца.

Шпинат

Шпинат насыщен каротиноидами - антиоксидантами, которые способствуют сохранению хорошего зрения и помогают предотвратить дегенерацию желтого пятна, которая является основной причиной слепоты у пожилых людей. Приготовление этих зеленых овощей помогает организму усваивать лютеин (каротиноид), полезный для глаз и зрения.

Ростки брюссельской капусты

Антиоксиданты, содержащиеся в ростках брюссельской капусты, могут помочь детоксифицировать вызывающие рак свободные радикалы. Лишь полстакана ростков содержат 80% процентов ежедневной нормы витамина С, который помогает бороться с сердечными заболеваниями и катарактой.

Свекла

Этот корнеплод содержит большое количество антиоксидантов, которые борются с раком, а также лютеин, который защищает глаза. Примечательно, что зеленая ботва является самой питательной частью овоща и может употребляться также, как и другие темно-зеленые листовые овощи, такие как шпинат, горчица и капуста.

Лук

Вы получите максимальную пользу от антиоксидантов, которые есть в луке, употребляя его в сыром виде. Приготовление лука на сильном огне значительно снижает полезные свойства фитохимикатов, которые защищают от рака легких и простаты.

Ранее мы писали о том, какие утренние привычки опасны для здоровья. По словам британского телеврача Мириам Стоппард, некоторые вещи нельзя делать утром.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.